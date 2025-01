Tuinman: Holandsko potrebuje zvýšiť počet príslušníkov ozbrojených síl

Amsterdam 28. januára (TASR) — Holandské ozbrojené sily potrebujú v blízkej budúcnosti zvýšiť počet svojich príslušníkov zo 74.000 na 100.000. V televíznej diskusii to uviedol štátny tajomník ministerstva obrany Gijs Tuinman, píše TASR na základe pondelňajšej správy portálu Dutch News.



Podľa Tuinmana je náročné získať dostatočný počet nových posíl pre armádu, námorníctvo a letectvo, no zdôraznil, že ich musí byť o 25 percent viac ako doteraz. Presné číslo bude známe až v lete, keď sa dokončia plány na modernizáciu ozbrojených síl, pripomína Dutch News. Ministerstvu v súčasnosti chýbajú tisíce zamestnancov a tiež inštruktorov na výcvik brancov.



Aktuálne sa každoročne do ozbrojených síl prihlási približne 4000 - 5000 ľudí. Ministerstvo však dúfa, že do roku 2029 sa ich počet zvýši na 9000. V roku 2023 v Holandsku predstavili aj projekt pre mladých ľudí, ktorý im umožňuje na rok získať skúsenosti u ozbrojených síl. Z prvého ročníka sa rozhodlo 650 účastníkov (80 percent) prihlásiť alebo rovno zostať pracovať na čiastočný úväzok pre ministerstvo.



Tuinman tiež uviedol, že ministerstvo nemá v úmysle opätovne zaviesť povinnú vojenskú službu. "Potrebujem ľudí, ktorí naozaj túžia slúžiť v armáde," vyhlásil. "Nepotrebujem brancov. Situácia sa môže zmeniť, ak budú veci ďalej eskalovať, ale zatiaľ nie," dodal.



Všetci holandskí občania vo veku od 17 do 35 rokov sa musia hlásiť do služby v prípade núdze. Povinná služba sa však zrušila už v roku 1997.



Ministerstvo obrany má v súčasnosti k dispozícii rozpočet vo výške 22 miliárd eur. V minulom roku zostalo nevyčerpaných 800 miliónov eur.