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Ťumenská rafinéria zastavila výrobu po útoku ukrajinského dronu
Víkendový útok ukrajinského dronu v rafinérii poškodil jednotky sekundárneho spracovania.
Autor TASR
Moskva 28. júla (TASR) - Ťumenská ropná rafinéria na západnej Sibíri úplne zastavila spracovanie ropy a výrobu ropných produktov, uviedli agentúre Reuters dva zdroje z odvetvia, píše TASR.
Víkendový útok ukrajinského dronu v rafinérii poškodil jednotky sekundárneho spracovania. V sobotu gubernátor Ťumenskej oblasti Alexander Moor potvrdil, že dron zasiahol miestnu rafinériu a následne ju zachvátil požiar.
Podľa zdrojov Reuters útok dronu z 25. júla spôsobil požiar hydrogenačnej jednotky na spracovanie nafty s kapacitou 2,6 milióna ton ročne a kombinovanej jednotky na výrobu vysokooktánového benzínu. Zdroje uviedli, že je ťažké odhadnúť, ako dlho budú trvať opravy.
Rafinéria sa nachádza viac než 2000 km od ukrajinských hraníc, preto bol útok považovaný za jeden z najvzdialenejších zásahov ukrajinských dronov proti ruskej energetickej infraštruktúre.
Spoločnosť RI-Invest, ktorá vlastní Ťumenskú (Antipinskú) ropnú rafinériu, na žiadosť agentúry Reuters o komentár nereagovala. Tamojšia hydrogenačná jednotka nafty prechádzala opravami po požiari zo 6. júna spôsobenom vnútornými technickými problémami.
Rafinéria v Ťumeni, ktorá patrí medzi najväčšie v Rusku, má výrobnú kapacitu deväť miliónov ton ročne.
Víkendový útok ukrajinského dronu v rafinérii poškodil jednotky sekundárneho spracovania. V sobotu gubernátor Ťumenskej oblasti Alexander Moor potvrdil, že dron zasiahol miestnu rafinériu a následne ju zachvátil požiar.
Podľa zdrojov Reuters útok dronu z 25. júla spôsobil požiar hydrogenačnej jednotky na spracovanie nafty s kapacitou 2,6 milióna ton ročne a kombinovanej jednotky na výrobu vysokooktánového benzínu. Zdroje uviedli, že je ťažké odhadnúť, ako dlho budú trvať opravy.
Rafinéria sa nachádza viac než 2000 km od ukrajinských hraníc, preto bol útok považovaný za jeden z najvzdialenejších zásahov ukrajinských dronov proti ruskej energetickej infraštruktúre.
Spoločnosť RI-Invest, ktorá vlastní Ťumenskú (Antipinskú) ropnú rafinériu, na žiadosť agentúry Reuters o komentár nereagovala. Tamojšia hydrogenačná jednotka nafty prechádzala opravami po požiari zo 6. júna spôsobenom vnútornými technickými problémami.
Rafinéria v Ťumeni, ktorá patrí medzi najväčšie v Rusku, má výrobnú kapacitu deväť miliónov ton ročne.