FOTO: Tunel pod Lamanšským prielivom prepojili pred 30 rokmi

Calais/Folkeston/Bratislava 1. decembra (TASR) - Podmorský tunel pod Lamanšským prielivom, ktorý spája Spojené kráľovstvo s Francúzskom sa nazýva aj výkladná skriňa inžinierskeho pokroku. Americká spoločnosť stavebných inžinierov (ASCE) zaradila tunel medzi sedem divov moderného sveta. Podobne ako napríklad Panamský prieplav, slávny most Golden Gate Bridge v San Franciscu či mrakodrap Empire State Building v New Yorku.V utorok 1. decembra uplynie 30 rokov od vtedy, kedy bol prepojený stredný z troch budovaných tunelov, čím sa britské ostrovy spojili po prvý raz železnicou s kontinentálnou Európou.Eurotunel, ktorý spája francúzsky Calais s anglickým Folkestonom je dlhý 50,5 kilometra s priemernou hĺbkou 50 metrov, pričom cestatrvá 35 minút. Licenciu na prevádzku tunela vlastní až do roku 2086 spoločnosť Eurotunnel.Myšlienka podmorského spojenia medzi Francúzskom a Britániou siaha ďaleko do minulosti. Prvé plány na realizáciu tohto sna pochádzajú zo začiatku 19. storočia. V roku 1802 francúzsky inžinier Albert Mathieu navrhol Napoleonovi spojiť Francúzsko s Veľkou Britániou pomocou obrieho podmorského potrubia, v ktorom by jazdili kočiare. Spustila sa záplava rôznych projektov naspojenie starého kontinentu s britskými ostrovmi. Všetky stroskotali buď na technických problémoch alebo na strachu Britov zo straty svojej ostrovnej nezávislosti.K prvému pokusu o hĺbenie podmorského tunela došlo napriek tomu už v roku 1881, ale vyraziť sa podarilo len dva kilometre. Rozhodné protesty britskej verejnosti a tlače, ktorá rozpútala kampaň odali ďalšej výstavbe projektu červenú.Stavebné práce sa začali na obidvoch stranách kanála La Manche aj v roku 1974, ale už o rok nato britská vláda projekt pozastavila, tentoraz s odvolaním sa na rozpočtové dôvody. Dohodu o vybudovaní tunela pod prielivom La Manche napokon slávnostne podpísali 12. februára 1986 francúzsky prezident Francois Mitterrand a britská premiérka Margaret Thatcherová.Samotná výstavba tunela pod kanálom La Manche sa začala v lete 1988. Takmer deväťmetrové raziace stroje, ktoré boli riadené pomocou počítačov i laserov sa zahryzli do pobrežia na obidvoch stranách prielivu. Na stavbe pracovalo až 13.000 ľudí. Z podmorského dna vyviezli takmer päť miliónov metrov kubických zeminy, ktorá sa použila na výstavbu umelého parku Samphire Hoe nachádzajúcom sa v spodnej časti neďaleko vzdialených Bielych Doverských útesov.Dňa 1. decembra 1990 došlo k prerazeniu tunela z obidvoch strán a dvaja robotníci – Angličan Graham Fagg a Francúz Philippe Cozette si podali v podzemí ruku.Na slávnostné otvorenie si však musel podmorský dopravný tunel počkať až do 6. mája 1994, kedy tak urobila britská kráľovná Alžbeta II. spoločne s francúzskym prezidentom Francoisom Mitterrandom. Médiá vtedy poznamenali, že Spojené kráľovstvo sa po prvý raz od doby ľadovej spojilo po súši s Európou.Prvé súpravy s cestujúcimi prešli tunelom v pondelok 14. novembra 1994. Kyvadlovú dopravu v tuneli zabezpečujú vlaky, ktoré prepravujú cestujúcich, osobné a nákladné automobily. Cena výstavby sa pôvodne odhadovala na päť miliárd libier, ale náklady na stavbu Eurotunela sa vyšplhali až k takmer desiatim miliardám libier.Začiatkom roku 2018 vtedajší britský minister zahraničných vecí a súčasný premiér Boris Johnson oprášil staré zámery a vyslovil za vybudovanie mosta cez Lamanšský prieliv. Označil pritom za absurdné, že medzi krajinami vzdialenými od seba 32 kilometrov vedie iba jediný železničný tunel - lodné a letecké linky však opomenul.Bývalý prezident Inštitúcie stavebných inžinierov so sídlom v Spojenom kráľovstve Ian Firth potvrdil, že výstavba mosta cez Lamanšský prieliv je "", aj keď lodní dopravcovia poukazujú na to, že môže narušiť premávku na jednej z najvyužívanejších námorných trás sveta.