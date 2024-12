Tunel pod Mont Blancom je po 15-týždňovej rekonštrukcii opäť prejazdný

Paríž 16. decembra (TASR) - Diaľničný tunel pod horou Mont Blanc medzi Francúzskom a severným Talianskom je od pondelka opäť prejazdný. Uzavretý bol uplynulých 15 týždňov z dôvodu rekonštrukčných prác, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Tunel uzavreli 2. septembra po viac ako 60 rokoch od jeho dokončenia. Dôvodom bola renovácia jeho dvoch 300-metrových klenbových úsekov. Spoločnosť, ktorá ho prevádzkuje, v pondelok oznámila, že rekonštrukcia sa už skončila a 11-kilometrový tunel je opäť prejazdný.



Počas 15-tyždňových rekonštrukčných prác museli autá využívať alternatívne trasy, čo malo za následok výrazne dlhšiu jazdu. Hlavnými náhradnými trasami boli diaľnica A43, ktorá vedie z Francúzska do severného Talianska cez tunel Fréjus, a trasa cez Veľký tunel svätého Bernarda smerom na severovýchod.



Montblanský tunel spája francúzsku obec Chamonix v departemente Haute-Savoie s talianskou obcou Courmayeur v autonómnom regióne Valle d'Aosta. Priechod je jednou z hlavných transalpských dopravných trás, a to najmä pre Taliansko, ktoré sa na tento tunel spolieha pri preprave až tretiny svojho nákladu do severnej Európy.