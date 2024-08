Tunel pod Mont Blancom medzi Francúzskom a Talianskom uzatvoria

Paríž 28. augusta (TASR) - Diaľničný tunel vedúci pod horou Mont Blanc medzi Francúzskom a severným Talianskom bude od septembra z dôvodu stavebných prác uzavretý na 15 týždňov. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Prevádzkovateľ tunela v utorok oznámil, že toto 11 kilometrov dlhé cestné prepojenie bude neprejazdné od 2. septembra do 16. decembra 2024.



Tunel uzavreli po viac ako 60 rokoch od jeho dokončenia pre rekonštrukčné práce, ktoré budú realizované na dvoch 300 metrov dlhých klenbových úsekoch. Počas rekonštrukčných prác bude musieť automobilová doprava využívať alternatívne trasy.



Hlavnou náhradnou trasou bude diaľnica A43, ktorá vedie z Francúzska do severného Talianska cez tunel Fréjus, a trasa cez Veľký tunel svätého Bernarda smerom na severovýchod.



Montblanský tunel v Alpách spája francúzsku obec Chamonix v departemente Haute-Savoie s talianskou obcou Courmayeur v autonómnom regióne Valle d'Aosta.



Priechod je jednou z hlavných transalpských dopravných trás, najmä pre Taliansko, ktoré sa na tento tunel spolieha pri preprave až tretiny svojho nákladu do severnej Európy.



Výstavba tunela sa začala v roku 1959 a dokončená bola v roku 1962. Pre dopravu ho otvorili 19. júla 1965.