Tunel pod Mont Blancom môžu motoristi opäť využívať
Na záberoch z webovej kamery na internetovej stránke prevádzkovateľa tunela bolo večer vidno vozidlá, ktoré prechádzali cez mýtne brány v rámci bežnej premávky v oboch smeroch.
Autor TASR
Paríž 13. decembra (TASR) - Diaľničný tunel pod horou Mont Blanc medzi Francúzskom a Talianskom, ktorý má dĺžku jedenásť kilometrov, bol od piatka po 15 týždňoch rekonštrukčných prác na klenbovej konštrukcii opäť prejazdný, píše o tom TASR podľa správy agentúry DPA.
Motoristi tak ušetria množstvo času v porovnaní alternatívnymi trasami, ktoré museli počas uzávery využívať. V priebehu uplynulých týždňov bolo pred sprejazdnením tunela potrebné vykonať niekoľko stoviek bezpečnostných testov. Aj v minulom roku bol tunel niekoľko týždňov neprejazdný z dôvodu rekonštrukčných prác.
Tunel pod Mont Blancom v Alpách slávnostne otvorili v roku 1965 a v tom čase išlo najdlhší cestný tunel na svete.
Montblanský tunel spája francúzsku obec Chamonix v departemente Haute-Savoie s talianskou obcou Courmayeur v autonómnom regióne Valle d'Aosta. Priechod je jednou z hlavných transalpských dopravných trás, a to najmä pre Taliansko, ktoré sa na tento tunel spolieha pri preprave až tretiny svojho nákladu do severnej Európy.
