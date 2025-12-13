Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tunel pod Mont Blancom môžu motoristi opäť využívať

Ilustračné foto. Foto: TASR

Autor TASR
Paríž 13. decembra (TASR) - Diaľničný tunel pod horou Mont Blanc medzi Francúzskom a Talianskom, ktorý má dĺžku jedenásť kilometrov, bol od piatka po 15 týždňoch rekonštrukčných prác na klenbovej konštrukcii opäť prejazdný, píše o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

Na záberoch z webovej kamery na internetovej stránke prevádzkovateľa tunela bolo večer vidno vozidlá, ktoré prechádzali cez mýtne brány v rámci bežnej premávky v oboch smeroch.

Motoristi tak ušetria množstvo času v porovnaní alternatívnymi trasami, ktoré museli počas uzávery využívať. V priebehu uplynulých týždňov bolo pred sprejazdnením tunela potrebné vykonať niekoľko stoviek bezpečnostných testov. Aj v minulom roku bol tunel niekoľko týždňov neprejazdný z dôvodu rekonštrukčných prác.

Tunel pod Mont Blancom v Alpách slávnostne otvorili v roku 1965 a v tom čase išlo najdlhší cestný tunel na svete.

Montblanský tunel spája francúzsku obec Chamonix v departemente Haute-Savoie s talianskou obcou Courmayeur v autonómnom regióne Valle d'Aosta. Priechod je jednou z hlavných transalpských dopravných trás, a to najmä pre Taliansko, ktoré sa na tento tunel spolieha pri preprave až tretiny svojho nákladu do severnej Európy.
