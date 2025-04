Odborníčka: Erdogan si oslabil legitimitu, že má za sebou väčšinu

Ankara 4. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nebol pripravený na dĺžku a silu protestov, ktoré sa v súčasnosti v Turecku konajú. Svoju moc dosiaľ staval na legitimite víťaza slobodných volieb, ktorý má za sebou väčšinu Turkov. Tento obraz si však poškodil tým, že nechal zatknúť svojho hlavného súpera, istanbulského primátora Ekrema Imamogla. Pre TASR to povedala odborná asistentka z Katedry politológie a spoločenských vied Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Lucie Tungul.



Odborníčka si myslí, že ak bude Erdogan ešte viac tlačiť na verejnosť, napokon môže stratiť aj niektorých dlhoročných voličov.



Po zadržaní Erdoganovho rivala vypukli protesty po celom Turecku. Vláda sa spočiatku podľa Tungul snažila znemožniť ľuďom zúčastniť sa na protestoch najmä v Istanbule uzatváraním prístupových ciest. „Vyhrážali sa im, že v prípade, ak sa na protestoch zúčastnia, bude to považované za to, čo nazývajú pouličný terorizmus,“ povedala politologička. Dodala, že ľudia napriek psychologickému tlaku, strachu zo straty práce či zatknutia zostávajú v uliciach.



Vláda podľa analytičky vytvárala tlak na protestujúcich aj prostredníctvom informácií. Ako ďalej uviedla, médiá napojené na štát teda asi 90 percent zo všetkých - neinformujú o protestoch vôbec. Ak ich spravodajsky pokrývajú, tak protestujúcich vykresľujú ako násilníkov neschopných riešiť problémy pokojne.



To, ako to s protestmi skončí, bude podľa Tungul záležať najmä od reakcie protestujúcich na tlak režimu. Erdogan si však podľa nej uvedomuje silu ulice.



O zadržaní Imamogla si myslí, že bolo načasované. Došlo k nemu štyri dni pred straníckymi primárkami jeho Republikánskej ľudovej strany. Päť dní pred zadržaním mu odobrali univerzitný titul. Imamoglu napokon v primárkach, v ktorých mohli hlasovať aj členovia iných politických strán, získal 15 miliónov hlasov. „A to je ten zdroj strachu Erdogana - že 15 miliónov ľudí bolo za to, aby bol Imamoglu hlavným kandidátom a Erdoganovým protikandidátom,“ uviedla politologička.



Poukázala na to, že v uplynulých dňoch Európsky parlament pozastavil spoločné stretnutia s Tureckom a eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová zrušila nadchádzajúcu návštevu Turecka, kde sa mala zúčastniť na diplomatickom fóre v Antalyi. Zrušila aj plánované stretnutie s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom v Ankare.



„Ak Turecko už niekoľko rokov žiada od EÚ rozšírenie colnej únie, tak práve to je tá oblasť, kde by EÚ cez ekonomickú stránku, ktorá jej ide veľmi dobre, mohla na Erdogana tlačiť,“ povedala analytička. Tvrdí, že Turecko je vo veľmi zlej ekonomickej situácii a akékoľvek ďalšie ohrozenie jeho ekonomickej stability by mohlo vytvoriť tlak na Erdogana, aby svoj názor zmenil, čo sa už v minulosti stalo. EÚ má podľa Tungul silné nástroje, ktorými by mohla tlačiť na to, aby v Turecku rešpektovali volebné zákony, nezávislosť súdnictva a právny štát. To sa však nedeje a Erdogan s tým podľa analytičky počítal.



Zdôraznila však, že EÚ by dokázala vytvoriť tlak na prezidenta, aby prepustili Imamogla z väzenia. Išlo by podľa nej o rýchly proces, napríklad ak by došlo k zmrazeniu colnej únie - vtedy by bol tlak tureckých firiem voči Erdoganovi obrovský.



„Už sa to stalo niekoľkokrát v minulosti, keď urobil nejaké veľké silné kroky. On z nich dokáže vycúvať, zmeniť svoj názor. Akurát pri tom potrebuje, aby si dokázal zachovať tvár. Našiel by si nejaký spôsob, ako to vysvetliť,“ uviedla s tým, že tlak by mala vytvoriť práve EÚ. Zo strany USA totiž príde iba vtedy, ak by hrozila väčšia destabilizácia. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi budú podľa odborníčky totiž v rámci jeho nového globálneho poriadku viac vyhovovať autoritárske než demokratické režimy.