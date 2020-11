Tunisan, ktorý v Nice zabil 3 ľudí, mal v mobile fotku Patyho vraha

Paríž 13. novembra (TASR) - Tunisan, ktorý v Bazilike Matky Božej vo francúzskom meste Nice zavraždil troch ľudí, mal v mobile fotku muža, ktorý v októbri na severe Paríža odrezal hlavu učiteľovi dejepisu, informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na tamojší úrad protiteroristickej prokuratúry.



Okrem fotografie 18-ročného islamistu čečenského pôvodu, ktorý zavraždil učiteľa Samuela Patyho za to, že na hodinách žiakom ukazoval karikatúry proroka Mohameda, sa v mobile 21-ročného Bráhíma Awsáwího našli aj fotky spojené s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS).



Telefón taktiež obsahoval audiozáznam, kde Bráhím Francúzsko nazýva "krajinou neveriacich".



Awsáwí, ktorý po zásahu bezpečnostných zložiek utrpel ťažké zranenia, sa naďalej nachádza v nemocnici a jeho stav je kritický, uviedol francúzsky úrad protiteroristickej prokuratúry.



Po tom, ako v Nice zavraždil troch ľudí, vo Francúzsku vyhlásili v súvislosti s teroristickými útokmi najvyšší stupeň ostražitosti. Celkovo šlo vo Francúzsku o tretí džihádistický útok v priebehu jedného mesiaca.



Awsáwí v septembri nelegálne pricestoval do Francúzska cez Taliansko zo svojho rodného Tuniska.



Prokuratúra tvrdí, že voči páchateľovi začala konanie vo veci "spáchania vraždy a pokusu o vraždu v spojení s terorizmom". Prípadom sa zaoberajú príslušné vyšetrujúce úrady.