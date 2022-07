Tunisania hlasujú v referende o udelení väčších právomocí prezidentovi

Ľudia čakajú v pondelok 25. júla 2022 na hlasovanie vo volebnej miestnosti v Tunise v Tunisku. Foto: TASR/AP

Tunis 25. júla (TASR) - Tunisania v pondelok v referende rozhodujú o kontroverznej novej ústave, ktorej návrh predložil prezident Kaís Saíd. Podľa kritikov by jej schválenie zoficiálnilo faktické prevzatie moci prezidentom a zvrátilo ťažko vybojované výdobytky demokracie v tejto severoafrickej krajine. Očakáva sa, že predbežné výsledky budú oznámené v utorok alebo stredu a konečné výsledky 28. augusta, informovala agentúra AP.Mnohí pozorovatelia vopred predpovedali nízku účasť voličov. Podľa nich ide o prejav rozčarovania Tunisanov z politiky a ich každodenného boja s rastúcou infláciou, ktorá už v krajine presiahla osem percent.Agentúra AP po návšteve viacerých volebných miestností konštatovala nízky záujem voličov, ale úrady oficiálne hlásia vysokú volebnú účasť.Ako pripomenula agentúra AP, referendum sa koná presne rok po tom, ako prezident Saíd pozastavil činnosť tuniského parlamentu a odvolal vládu.Kritici tento jeho krok označili za štátny prevrat, ale občania, ktorí boli nepokojní s vládou politických elít a rokmi ekonomickej stagnácie, tento krok privítali.Odvtedy si Saíd udelil právomoc vládnuť dekrétmi a prepustil desiatky sudcov, čo vyvolalo sériu protestov.Nová ústava dáva úradu prezidenta všetky výkonné právomoci a odstraňuje kľúčové kontrolné mechanizmy. Moc tuniského súdnictva a parlamentu by sa výrazne obmedzila.Kritici varujú, že Saídova politická iniciatíva otvára cestu k novej autokracii v Tunisku, ktoré v roku 2011 povstala proti bývalému autokratickému prezidentovi Zínovi Ábidínovi bin Alímu a spustilo prodemokratické protesty tzv. arabskej jari.AP podotkla, že Tunisko je jedinou krajinou, ktorá z týchto protestov vyšla ako demokracia.Saíd tvrdí, že ním navrhované zmeny sú potrebné na odstránenie korupcie a "návrat národa na revolučnú cestu". Aj v pondelok opäť ubezpečil, že občania budú môcť slobodne protestovať a vyjadrovať sa.AP informovala, že samotná príprava a organizácia pondelkového referenda bola poznačená kontroverziami.Sádik Belaid, profesor ústavného práva, ktorého Saíd poveril, aby viedol komisiu pripravujúcu novú ústavu, odsúdil výsledný text, pretože ho prezident zásadným spôsobom revidoval.Belaid upozornil, že text, o ktorom sa rozhoduje v referende, "obsahuje značné riziká a nedostatky". Poukázal pritom na riziko, že tieto zmeny by mohli pripraviť pôdu pre "hanebný diktátorský režim".Podľa tuniského sudcu Ahmada Souába ústava predstavuje "vážne nebezpečenstvo pre demokraciu", pretože nezaručuje jasnú rovnováhu právomocí a dáva Saídovi viac výsad, ako mali predchádzajúci tuniskí lídri.Mnohé zoskupenia v rámci občianskej spoločnosti tiež odmietli novú ústavu. Tuniská mimovládna skupina al-Bawsala napr. tvrdí, že nová ústava by viedla k monopolizácii moci, ktorá by ohrozila práva a slobody každého občana.V radoch tuniskej opozície vyvolal návrh novej ústavy rozkol. Proti návrhu bude hlasovať iba jedna strana - Horizonty Tuniska (Áfák Túnis), väčšina politických strán vrátane vplyvného islamistického Hnutia obnovy (Harakat an-Nahda) avizovala, že bude pondelňajšie referendum bojkotovať, aby proces nelegitimizovala.Saídovi priaznivci však veria, že nová ústava vyvedie Tunisko z politickej slepej uličky, sumarizovala agentúra AP.