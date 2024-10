Tunisania protestovali pred prezidentskými voľbami proti represiám

Tunis 5. októbra (TASR) - Stovky Tunisanov vyšli v piatok do ulíc hlavného mesta Tunis a odsúdili narastajúce represie v čase, keď sa krajina pripravuje na prezidentské voľby, v ktorých je favoritom súčasný prezident Kajs Saíd. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Od Saídovho prevzatia moci bolo zadržaných niekoľko jeho kritikov vrátane jedného z kandidátov v nedeľňajšom hlasovaní o hlave štátu. "Kajs Saíd pošliapal slobodu. Budem tieto voľby bojkotovať, pretože porušujú zákon a nie sú legitímne," uviedla účastníčka piatkového protestu.



Demonštranti vyzvali na ukončenie Saídovej vlády a na svojich transparentoch ho označili za "faraóna manipulujúceho so zákonom".



"Dva dni pred voľbami ulica stále aktívne odsudzuje útoky na slobodu a ľudské práva. Prišli sme odsúdiť porušovanie slobôd, demokracie, výdobytkov revolúcie, najmä slobody prejavu a zhromažďovania sa," vyhlásil šéf Tuniskej ligy za ľudské práva (LTDH) Básim Trífí.



Tunisko je rodiskom povstaní tzv. arabskej jari, ktoré sa v tejto severoafrickej krajine začali zosadením dlhoročného diktátora Zína Ábidína bin Alího v roku 2011.



Po drvivom volebnom víťazstve v roku 2019 sa Saíd (66) v roku 2021 chopil moci - rozpustil parlament a prepísal ústavu. Nasledoval zásah proti disentu, pričom viacerí jeho kritici naprieč politickým spektrom boli uväznení.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) so sídlom v New Yorku nedávno uviedla, že "v Tunisku je aktuálne zadržiavaných z politických dôvodov alebo za uplatňovanie svojich základných práv viac ako 170 osôb".



Saíd sa v nedeľňajších prezidentských voľbách stretne s bývalým zákonodarcom Zuhajrom Maghzáwím, ktorý podporuje prezidentovo prevzatie moci, a podnikateľom Ajáším Zámmilom, ktorý je vo väzení odvtedy, ako volebná komisia v septembri schválila jeho kandidatúru.



Zámmilovi v súčasnosti hrozí viac ako 14-ročný trest odňatia slobody; je obvinený okrem iného z falšovania podpisov pod petičné hárky na podporu svojej kandidatúry. Komisia neumožnila zúčastniť sa na voľbách 14 uchádzačom - ako dôvod uviedla nedostatočnú podporu alebo technické aspekty.