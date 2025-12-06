< sekcia Zahraničie
Tunisania protestujú, prezidentovi vyčítajú zásahy voči opozícii

Autor TASR
Tunis 6. decembra (TASR) - Tunisania už tretí týždeň protestujú proti zásahom prezidenta Kaísa Saída voči opozícii, kritikom a mimovládnym organizáciám. Do ulíc vyšli aj v sobotu, pričom volali po prepustení politických väzňov, medzi ktorými je väčšina opozičných lídrov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Ľudskoprávne skupiny obviňujú prezidenta Tuniska z toho, že využíva súdy a políciu na potláčanie svojich oponentov a upevňovanie autokratickej vlády jedného muža. Saíd popiera, že by sa z neho stal diktátor alebo že by využíval úrady proti opozícii.
Protestujúci z celého politického spektra v sobotu pochodovali centrom hlavného mesta Tunis, držali transparenty s nápismi ako „Opozícia nie je zločin“ či „Slobodné Tunisko“ a skandovali „ľud chce pád režimu“. Tento slogan sa podľa Reuters stal bojovým pokrikom revolúcie v roku 2011, ktorá odštartovala sériu povstaní známych ako Arabská jar.
Demonštrácii predchádzalo minulotýždňové odsúdenie desiatok politických predstaviteľov, právnikov a podnikateľov na väzenské tresty od piatich do 45 rokov za sprisahanie proti štátu. Ľudskoprávne skupiny označili tento proces za politicky motivovaný.
V apríli tohto roka bolo tiež približne 40 obžalovaných, medzi ktorými bolo množstvo kritikov prezidenta Saída, odsúdených na väzenie až do 66 rokov za údajné sprisahanie namierené proti bezpečnosti štátu a za členstvo v teroristickej skupine.
„Nikdy predtým som v Tunisku nebola svedkom horšej situácie ako dnes... represie, autoritárstvo, nespravodlivosť. Každý, kto kritizuje, vrátane oponentov, novinárov alebo aktivistov, skončí vo väzení,“ citovala agentúra Reuters manželku jedného uväzneného politika.
Vplyvný tuniský odborový zväz UGTT v piatok vyhlásil celonárodný štrajk na 21. januára. Cieľom je vysloviť nesúhlas s obmedzovaním práv a slobôd a požadovať rokovania o mzdách.
Prezident Saíd sa v Tunisku dostal k moci v roku 2019. V roku 2021 v krajine presadil rozsiahle zmeny a posilnil svoje prezidentské právomoci, ľudskoprávne organizácie odvtedy upozorňujú na obmedzovanie politických slobôd, napísala agentúra AFP.
