Tunisania sa rozlúčili s prvým demokraticky zvoleným prezidentom

Tuniský prezident Bádží Káid Sabsí zomrel vo štvrtok vo veku 92 rokov.

Tunis 27. júla (TASR) - Obyvatelia Tuniska sa v sobotu počas štátneho pohrebu rozlúčili s prvým demokraticky zvoleným prezidentom tejto severoafrickej krajiny Bádžím Káidom Sabsím. Ceremónie sa okrem iných zúčastnili aj lídri Francúzska, Španielska, Kataru a Alžírska. Informovala o tom agentúra DPA.



Pozdĺž približne sedem kilometrov dlhej cesty, ktorá vedie z prezidentského paláca na cintorín, kde majú byť uložené Sabsího pozostatky, sa podľa agentúry zhromaždili tisíce Tunisanov so štátnymi zástavami.



Ceremóniu sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia a pozdĺž trasy vedúcej k cintorínu boli rozmiestnení príslušníci bezpečnostných zložiek, pričom v oblasti operovali aj vojenské vrtuľníky.



S bývalým tuniským prezidentom sa prišli rozlúčiť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, španielsky kráľ Filip VI., kararský emir Tamím ibn Hamad as-Sání a dočasný prezident Alžírska Abdal Kádir bin Sálih.



Tuniský prezident Bádží Káid Sabsí zomrel vo štvrtok vo veku 92 rokov. Sabsího previezli v stredu večer do vojenskej nemocnice v hlavnom meste Tunis. Podľa správ tuniských médií ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Len pred niekoľkými týždňami strávil Sabsí štyri dni v nemocnici pre bližšie nešpecifikovanú vážnu chorobu. Do domáceho ošetrenia ho prepustili 1. júla. Odvtedy sa na verejnosti objavil len niekoľkokrát.



Sábsí, prvý demokraticky zvolený tuniský prezident, sa ujal funkcie v roku 2014. V apríli 2019 oznámil, že vo voľbách, ktoré sú naplánované na november tohto roka, už nebude kandidovať. Zdôvodnil to tým, že krajinu by mal viesť mladší človek.