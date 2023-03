Tuniská pobrežná stráž objavila telá 14 mŕtvych migrantov

Tunis 9. marca (TASR) - Najmenej 14 utečencov zo subsaharskej Afriky sa utopilo pri tuniskom meste Sfax, keď sa potopil ich čln. Ďalších 54 osôb sa podarilo z vody zachrániť. Vo štvrtok to uviedla tuniská pobrežná stráž. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Hliadky pobrežnej stráže v noci na štvrtok zadržali skupinu migrantov z rôznych krajín subsaharskej Afriky, ktorých čln sa potopil. Objavili 54 živých osôb a 14 mŕtvych," uvádza sa vo vyhlásení pobrežnej stráže.



Utečenci tmavej pleti v Tunisku sa sťažovali na zhoršujúcu sa vlnu rasisticky motivovaného násilia, ku ktorému dochádza, odkedy ich vo februári tuniský prezident Kajs Saíd obvinil z nárastu kriminality a "zločineckého sprisahania", ktorým chcú údajne zmeniť demografické zloženie krajiny.



Mnohí z migrantov preto prišli o strechu nad hlavou alebo sa zaregistrovali na svojich príslušných ambasádach, kde požiadali o repatriáciu, najmä do krajín západnej Afriky.



Agentúra AFP pripomína, že pobrežie Tuniska na nachádza len 150 kilometrov od talianskeho ostrova Lampedusa, čo z tejto africkej krajiny robí ideálny východiskový bod pre migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy. Podľa tuniských úradov sa v krajine nachádza približne 21.000 utečencov z ostatných častí Afriky, čo predstavuje menej ako 0,2 percenta tamojšej populácie.



Talianski predstavitelia vo februári vyhlásili, že vlani prišlo z Tuniska do Talianska viac ako 32.000 utečencov, z toho 18.000 Tunisanov. Ďalšie tisícky migrantov sa na cestu do Európy vybrali zo susednej Líbye.



Vlády európskych krajín, najmä Talianska, opakovane vyzývajú Tunisko, aby prílev utečencov obmedzila.