Tuniské námorné sily zachránili 178 migrantov, našli dve telá

Tunis 28. júna (TASR) - Tuniské námorné sily vytiahli v nedeľu zo Stredozemného mora dve telá a zachránili 178 migrantov, ktorí sa ocitli v núdzi počas nebezpečnej cesty z Líbye do Európy. S odvolaním sa na hovorcu tuniského ministerstva obrany o tom informovala agentúra AP.



Hovorca Muhammad Zakrí uviedol, že migranti sa plavili na člnoch, ktorým hrozilo potopenie. Upozornenie na ich situáciu dostali tuniské zložky od pracovníkov ropnej plošiny v oblasti. Migranti pochádzali z Bangladéša, Eritrey, Egypta, Mali a Pobrežia Slonoviny.



Išlo o druhú záchrannú operáciu veľkého rozsahu v tej istej oblasti za 48 hodín. V piatok tuniské vojenské námorníctvo zachraňovalo na mori 267 migrantov, ktorí sa tiež pokúšali dostať cez Stredozemné more z Líbye do Talianska.