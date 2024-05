Tuniské úrady stíhajú 2 novinárov a právničku za vyjadrenia o vláde

Tunis 12. mája (TASR) - Tuniské orgány v nedeľu nariadili zadržanie dvoch novinárov, Borgena Baseho a Murada Zegidiho, za kritické vyjadrenia o vláde, AFP informuje na základe vyjadrení právnika. Bezpečnostné zložky v sobotu vtrhli do priestorov advokátskej komory v meste Tunis a zatkli právničku a politickú komentátorku Soniu Dahmániovú, TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Dahmániovej právnička na sociálnej sieti Facebook uviedla, že k zatknutiu došlo v sobotu večer potom, ako Dahmániová v televízii uviedla, že "Tunisko je krajina, v ktorej sa žije ťažko". Touto vetou reagovala na tvrdenia tuniského prezidenta Kajsa Saída o údajnom sprisahaní dostať do Tuniska tisíce nezdokumentovaných migrantov zo subsaharskej Afriky, komentuje Reuters.



Telerozhlasový moderátor Base a politický komentátor Zegidi boli zatknutí len o niekoľko hodín neskôr za kritické vyjadrenia o vláde, uviedol právnik Mrabet pre agentúru AFP. Zároveň dodal, že súd na dvojicu vydal "48-hodinový príkaz na zadržanie" a "príkaz dostaviť sa k vyšetrujúcemu sudcovi".



Zegidi je podľa Mrabeta stíhaný za príspevok na sociálnej sieti, v ktorom vyjadril podporu zadržanému novinárovi Mohamedovi Bugalebovi. Toho odsúdili na šesť mesiacov väzenia za hanobenie verejného činiteľa a za vyhlásenia, ktoré urobil v televízii.



Mrabet skonštatoval, že Base je stíhaný za porušenie vyhlášky číslo 54, ale nie je jasné prečo. Tuniské média informovali, že aj Dahmániová je stíhaná za porušenie danej vyhlášky.



Prezident Saíd schválil v septembri 2022 kontroverznú vyhlášku číslo 54, ktorá "trestá vytváranie a šírenie falošných správ".



Opozícia a novinári vyhlášku kritizujú a hovoria, že jej cieľom je umlčať odporcov. Od jej vstupu do platnosti už bolo stíhaných viac než 60 novinárov, právnikov a predstaviteľov opozície, uviedol Národný zväz tuniských novinárov.