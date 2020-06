Tuniskí zdravotníci po koronakríze žiadajú lepší manažment i uznanie

Tunis 18. júna (TASR) - Niekoľko tisíc zamestnancov sektoru zdravotníctva v Tunisku začalo vo štvrtok generálny štrajk, ktorým si chcú vymôcť lepšie riadenie štátnych nemocníc a zákon upravujúci ich štatút.



Ako informovala agentúra AFP, zdravotné sestry a technický personál štátnych nemocníc sa vo štvrtok zišli pred budovou ministerstva zdravotníctva. Žiadali prijatie osobitného zákona, ktorý by upravoval ich postavenie. Zdôrazňovali, že v čase epidémie vyvolanej novým koronavírusom boli a sú v prvej línii ohrozenia a na rozdiel od ostatných štátnych zamestnancov pokračovali vo svojej práci aj počas koronakrízy.



Odborársky predák Otmene Džaluli pre AFP uviedol, že počas koronakrízy v Tunisku zostali len dva či tri sektory, ktoré neprestali pracovať a ktoré prevzali zodpovednosť za krajinu. "My, zdravotnícki pracovníci, sme zvyčajne prví na frontovej línii, ale poslední, ktorým sa ďakuje".



Zdravotníci namietajú, že súčasné právne ustanovenia sa vzťahujú rovnako na všetkých štátnych zamestnancov a nie sú prispôsobené zdravotníkom, takže neumožňujú platiť im určité nadčasy.



Štrajk sa vo štvrtok uskutočnil vo všetkých štátnych nemocniciach v krajine, a to na výzvu odborov UGTT. V Tunisku tak vo štvrtok v nemocniciach fungovali len pohotovostné služby.



AFP uviedla, že kým zamestnanci v tuniskom zdravotníctve majú veľmi dobré vzdelanie i zaškolenie, štátne nemocnice tam trpia nedostatkom zdrojov a zlým riadením.



Tunisko tento týždeň zrušilo väčšinu obmedzení zavedených začiatkom marca v boji proti epidémii novému koronavírusu.



Tunisko počas epidémie evidovalo 1128 osôb pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2. Komplikáciám v dôsledku nákazy podľahlo 50 ľudí. V súčasnosti nie sú v Tunisku hospitalizovaní žiadni pacienti s diagnózou COVID-19. Každý deň sa však potvrdzuje niekoľko nových prípadov, väčšinu z nich predstavujú ľudia repatriovaní z cudziny cez karanténne centrá.