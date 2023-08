Tunisko a Líbya sa dohodli na poskytnutí pomoci migrantom v pohraničí

Tunis 10. augusta (TASR) - Tuniské a líbyjské úrady sa dohodli, že poskytnú prístrešie stovkám migrantov, ktorí uviazli v pohraničnej oblasti. Vo štvrtok to oznámilo tuniské ministerstvo vnútra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Svedkovia, ľudskoprávne organizácie a agentúry OSN tvrdia, že viacerých migrantov, predovšetkým z krajín subsaharskej Afriky, previezli tuniské úrady do púšte. Podľa humanitárnych organizácií v pohraničnej oblasti uviazlo celkovo približne 300 migrantov.



"Tunisko sa postará o skupinu pozostávajúcu zo 76 mužov, 42 žien a osem detí," povedal hovorca ministerstva vnútra počas stretnutia s líbyjskými predstaviteľmi v Tunise.



Migrantov v stredu podľa jeho slov premiestnili do prijímacích stredísk v mestách Tatáwín a Madanín a poskytli im zdravotnú a psychologickú starostlivosť s pomocou tuniského Červeného polmesiaca.



Na základe dohody sa Líbya ujme zvyšných 150 migrantov, uviedli humanitárne zdroje. Líbyjské ministerstvo vnútra vo štvrtok potvrdilo uzatvorenie bilaterálnej dohody s cieľom "ukončiť krízu okolo nelegálnych migrantov, ktorí uviazli v pohraničnej oblasti".



Stovky migrantov z krajín subsaharskej Afriky utiekli alebo ich vyhnali z tuniského mesta Sfax do pohraničia s Líbyou a Alžírskom po tom, čo tam 3. júla vypukli rasovo motivované nepokoje. Vyvolalo ich zabitie Tunisana v hádke medzi miestnymi obyvateľmi a migrantmi.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že tuniské bezpečnostné zložky vyhostili či násilne premiestili do púštnych pohraničných oblasti s Líbyou alebo Alžírskom približne 1200 Afričanov tmavej pleti.