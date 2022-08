Tunisko a Maroko si povolali veľvyslancov

Tunis/Rabat 27. augusta (TASR) - Tunisko v sobotu oznámilo, že si povolalo svojho veľvyslanca z Maroka na konzultácie. Reagovalo tak na obdobný krok Maroka, ktoré si povolalo svojho veľvyslanca z Tuniska, pretože tamojší prezident Kaís Saíd hostí vodcu hnutia Front Polisario Ibráhima Gálího. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Front Polisario bojuje za nezávislosť Západnej Sahary od Maroka. Ide o územie bohaté na minerály, ktoré Maroko pokladá za súčasť svojho územia. Tuniský prezident Kaís Saíd pritom v piatok hostil vodcu tohto hnutia, ktorý do Tuniska pricestoval, aby sa tam zúčastnil na Tokijskej medzinárodnej konferencii o rozvoji Afriky (TICAD).



Maroko toto označilo za "nepriateľské" konanie a za "zbytočnú provokáciu" a okamžite si povolalo svojho veľvyslanca v Tunisku na konzultácie a oznámilo, že sa na konferencii TICAD nezúčastní.



Tuniské ministerstvo zahraničných vecí následne v sobotu vyjadrilo "prekvapenie" nad touto reakciou Maroka. "Tunisko si zachováva svoju úplnú neutralitu v súvislosti s problematikou Západnej Sahary v súlade s medzinárodným právom. Táto pozícia sa nezmení, pokiaľ obe strany nenájdu mierové riešenie," uviedol tuniský rezort diplomacie.



Saíd v piatok vítal afrických lídrov, ktorí pricestovali na konferenciu TICAD, a privítal aj Gálího, ktorý je prezidentom Saharskej arabskej demokratickej republiky (SADR). Tú vyhlásil Front Polisario vo februári 1976 na území dovtedajšej španielskej provincie Španielska Sahara.



Maroko pritom obvinilo Tunisko z toho, že vodcu Frontu Polisario pozvalo na tokijskú konferenciu "napriek odporúčaniam Japonska". Tunis však v sobotu uviedol, že priamu pozvánku na TICAD poslala SADR ako svojej členskej krajine Africká únia. Tunisko zároveň pripomenulo, že na podobných udalostiach sa SADR - po boku Maroka - už zúčastnila.



Nie je to prvýkrát, čo cestovanie Gálího do cudziny, vyvolalo hnev Maroka. Vlani vypukla diplomatická kríza aj medzi Španielskom a Marokom. Tú spôsobila skutočnosť, že Madrid umožnil Gálímu, aby sa liečil na ochorenie COVID-19 v španielskej nemocnici, pripomína AFP.