Tunisko má novú vládu, tretiu za posledný rok

Tunis 2. septembra (TASR) - Poslanci tuniského parlamentu schválili v stredu novú vládu. Ide o zostavenie už tretieho vládneho kabinetu za ostatný rok; v čase napätia medzi najväčšími politickými hnutiami by mal tento krok zabrániť vyhláseniu predčasných volieb, približuje agentúra AFP.



Do funkcie premiéra bol zvolený bývalý minister vnútra Hišám Mašíší. Jeho vláda, pozostávajúca najmä z nezávislých technokratov, získala takmer dve tretiny hlasov poslancov.



Mašíší (46) prisľúbil obnovu hospodárstva, ktoré je značne zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Zároveň sa vyjadril, že jeho vláda bude schopná "napredovať", ak jej v tom nezabránia "politické napätia".



Nový premiér, ktorý je pôvodným povolaním právnik, prizval do svojej vlády sudcov, akademikov i obchodných riaditeľov. Viacero väčších strán sa však dožaduje vytvorenia "politickej" vlády, ktorá by odzrkadľovala zastúpenie hnutí a frakcií v parlamente.



Medzi týmito kritickými stranami sa nachádza aj najväčší parlamentný politický subjekt Strana obnovy (an-Nahda). Táto umiernená islamistická formácia sa však len niekoľko hodín pred hlasovaním vyjadrila, že "napriek určitým výhradám" Mašíšího podporí.



Podľa hovorcu dozornej rady strany ich podpora plynie z dôvodu komplikovanej situácie, v ktorej sa krajina nachádza, ale že neskôr bude an-Nahda žiadať "vývoj a reformu tejto vlády".



Poverenie zostaviť novú vládu Tuniska dostal Mašíší koncom júla po tom, ako bývalý premiér Iljás Fachfách podal demisiu. Urobil tak po tom, čo an-Nahda iniciovala hlasovanie o vyjadrení nedôvery jeho vláde.



Práve an-Nahda zvíťazila v posledných voľbách, ktoré sa konali vlani v októbri. Nezískala však väčšinu - v parlamente mala 54 z 217 kresiel - a napokon súhlasila so vstupom do koaličnej vlády.