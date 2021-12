V Tunisku na výročie revolúcie protestovali stovky ľudí

Tunis 17. decembra (TASR) - Stovky ľudí sa v piatok zhromaždili v centre tuniského hlavného mesta na podporu prezidenta Kajsa Saída a aj proti nemu. Demonštrácie sa konali práve na 11. výročie začiatku revolúcie, ktorá spustila povstania nazývané arabská jar, uviedla tlačová agentúra AFP.



Saíd v júli tohto roka odvolal vládu, zmrazil činnosť parlamentu a privlastnil si ďalekosiahle právomoci.



Členovia parlamentu a prezidentovi odporcovia z islamisticky orientovanej strany an-Nahda sa dôrazne postavili proti krokom Saída, ale mnohí Tunisania, unavení systémom vnímaným ako skorumpovaný a nespôsobilý, ich privítali.



Niekoľko stoviek protestujúcich proti Saídovi sa v piatok zhromaždilo v centre metropoly Tunis a skandovalo "Ľudia chcú pád prevratu" a poukazovali tým na uchopenie moci prezidentom. Prizerali sa tomu desiatky policajtov.



Niektorí demonštranti niesli pútače podporujúce ústavu tejto severoafrickej krajiny z roku 2014, ktorú chce Saíd prepracovať a vyhlásiť o nej potom referendum, ako sám začiatkom týždňa oznámil.



Menší počet Saídových podporovateľov sa zhromaždil o niekoľko stoviek metrov ďalej na Triede Habíba Búrkíbu, ktorá sa pred desaťročím stala hlavným dejiskom demonštrácií. Stáli za kovovými bariérami a za kordónmi stoviek policajtov, z reproduktorov znela štátna hymna.



"Sme s vami až do konca boja proti korupcii," stálo na pútači spolu s obrázkom Saída a tuniskej vlajky.



Pouličný predavač Muhammad Búazízí sa 17. decembra 2010 zo zúfalstva podpálil v meste Sídí Bú Zíd. To vyvolalo štvortýždňovú vzburu, ktorá donútila dlhoročného diktátora Zína Ábidína bin Alího odstúpiť a viedla k sérii povstaní v ďalších arabských krajinách.



Saíd tento mesiac preložil oficiálne výročie revolúcie zo 14. januára – z dňa úteku Bin Alího do exilu – na 17. decembra.



V pondelok prezident, bývalý vysokoškolský učiteľ práva, predĺžil zastavenie činnosti parlamentu, ktorému dominuje strana an-Nahda, až do nových volieb v decembri budúceho roka.



Takisto oznámil celoštátne verejné konzultácie zamerané na načrtnutie novej ústavy, o ktorej sa má potom konať referendum, stanovené na 25. júla.



Prezident vníma revolúciu ako udalosť, ktorú "uniesli" skorumpovaní politici, a opakovane vyjadril túžbu zmeniť ústavu z roku 2014, ktorou sa zaviedol hybridný parlamentno-prezidentský systém.



Ústava je pokladaná za historický kompromis medzi stranou an-Nahda a jej sekulárnymi odporcami, píše AFP.