O post prezidenta Tuniska sa budú uchádzať traja kandidáti

Tunis 2. septembra (TASR) - Tuniská volebná komisia v pondelok oznámila, že schválila kandidatúru troch kandidátov do októbrových prezidentských volieb. Okrem úradujúceho prezidenta Kajsa Saída kandiduje aj bývalý poslanec Zuhajr Maghzáwí a podnikateľ Ajáší Zámmil. Komisia zároveň odmietla kandidatúru ďalších troch osôb, a to napriek súdnym rozhodnutiam v ich prospech. Podľa volebnej komisie nepredložili dostatočný počet platných podpisov na podporu svojej kandidatúry. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Troma kandidátmi, ktorým komisia neumožnila uchádzať sa o post prezidenta napriek rozhodnutiu súdu, sú poradca bývalého prezidenta Munsifa Marzúkího Imád Dájmí, bývalý minister zdravotníctva Mundir Zinájdí a líder opozičnej strany Abdallatíf Makkí. Okrem nich komisia nepripustila do volieb ďalších 14 uchádzačov.



V pondelok komisia uviedla, že zoznam kandidátov je "konečný a nie je možné sa proti nemu odvolať". Súdny verdikt neakceptovala, pretože "správny súd oficiálne neoznámil svoje rozhodnutie v zákonnej 48-hodinovej lehote".



Volebný tím Zammela v pondelok oznámil, že podnikateľa v pondelok zadržala polícia za predloženie nepravdivých údajov týkajúcich sa jeho kampane.



Ako pripomína AFP, prezident Saíd bol demokraticky zvolený v roku 2019, avšak odvtedy si svoju moc značne posilnil. Viacerí jeho politickí oponenti a kritici sú v súčasnosti vo väzení alebo stíhaní.



Rozhodnutie tuniskej volebnej komisie, ktorá neumožnila kandidovať ďalším trom kandidátom napriek rozhodnutiu súdu, môže podľa agentúry Reuters otriasť dôveryhodnosťou hlasovania a prehĺbiť politickú krízu. Tá sa stupňuje od roku 2021, keď Saíd posilnil svoje právomoci a začal vládnuť prostredníctvom dekrétov, čo opozícia označuje za prevrat.



Voľby v Tunisku sa uskutočnia 6. októbra, volebná kampaň sa oficiálne začne 14. septembra.