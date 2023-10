Tunisko odmietlo financie EÚ na migráciu a stabilizáciu rozpočtu

Tunis 3. októbra (TASR) - Tunisko odmietlo návrh finančnej pomoci od Európskej únie, ktorá minulý týždeň oznámila, že Tunisku uvoľní 127 miliónov eur na riešenie problému nelegálnej migrácie a stabilizáciu rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Tunisko a jeho obyvatelia nestoja o ľútosť, zvlášť, keď je vyjadrená neúctivo," povedal tuniský prezident Kajs Saíd v pondelok na stretnutí s tuniským ministrom zahraničných vecí Nabílom Ammárom.



Saíd dodal, že pomoc neodmietajú preto, že EÚ im ponúkla nízku sumu, ale pretože návrh pomoci je "v rozpore s memorandom o porozumení a duchom konferencie v Ríme v júli 2022, ktorú iniciovali Tunisko a Taliansko".



EÚ a Tunisko v júli podpísali memorandum o porozumení o strategickom a komplexnom partnerstve, ktoré má posilniť spoluprácu v oblasti migrácie. Na základe neho sa dohodli, že EÚ dá Tunisku 105 miliónov eur na obmedzenie nelegálnej migrácie, 150 miliónov eur na pomoc s rozpočtom a 900 miliónov eur na dlhodobú pomoc.



Poslanci Európskeho parlamentu (EP) poukázali v septembri na to, že stovky migrantov zo subsaharskej Afriky nachádzajúcich sa v Tunisku v uplynulých mesiacoch tamojšie úrady odviezli do púšte pri hraniciach s Líbyou, kde ich následne nechali bez vody a potravín. Tunisko sa voči kritike ohradilo a v septembri zakázalo delegácii EP vstup na svoje územie.



Tunisko patrí k hlavným tranzitným krajinám, cez ktoré prechádzajú migranti na ceste do Európy. Na nebezpečnú plavbu sa vydávajú aj mnohí Tunisania v dôsledku zhoršujúcej sa ekonomickej krízy a vysokej nezamestnanosti.