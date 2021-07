Tunisko: Prezident odvolal riaditeľa štátnej televízie

Tunis 29. júla (TASR) - Tuniský prezident Kajs Saíd odvolal v stredu z funkcie riaditeľa štátnej televízie po tom, ako dvom hosťom, ktorí boli pozvaní do relácie, nakrátko zabránili vo vstupe do štúdia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Amira Mohamedová, zástupkyňa syndikátu novinárov, uviedla, že ju pri vstupe do budovy televízie zastavil člen ochranky, ktorý čakal na povolenie od vedenia, aby ju mohol pustiť dnu.



Aktivista za ľudské práva Bassem Trifi, ktorému tiež bránili vo vstupe do štúdia, povedal, že mu bolo povedané, že nešlo o rozhodnutie samotnej televízie, ale o pokyn predstaviteľa armády.



O niekoľko hodín neskôr prezidentská kancelária uviedla, že Saíd vydal dekrét, ktorým odvolal Lassaada Dahecha z funkcie riaditeľa štátnej televízie a na jeho miesto menoval dočasného zástupcu.



Saíd odvolal v pondelok z funkcií ministra obrany a úradujúcu ministerku spravodlivosti. Urobil tak deň po tom, ako odvolal z funkcie premiéra Hišáma Mašíšího a pozastavil činnosť parlamentu na 30 dní.



Prezident tvrdí, že pre odvolanie premiéra Mašíšího a pozastavenie činnosti parlamentu sa rozhodol na základe článku 80. ústavy, ale aj pod tlakom masových protestov vo viacerých tuniských mestách, kde predtým tisíce ľudí obvinili vládu z nečinnosti v boji proti koronavírusovej pandémii a požadovali rozpustenie parlamentu.



Vládnuca Strana obnovy označila tento prezidentov krok za štátny prevrat, iní jeho odporcovia hovoria o "útoku na demokraciu".