Tuniský prezident Saíd vyhlásil nepretržitú izoláciu obyvateľov

Tunis 20. marca (TASR) - Tuniský prezident Kajs Saíd vyhlásil v piatok celoštátnu nepretržitú izoláciu obyvateľstva. K tomuto opatreniu Tunisko pristúpilo v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Saíd začiatok platnosti nariadenia, ktoré je reakciou na 50 nových prípadov a jedno úmrtie v dôsledku ochorenia COVID-19, nešpecifikoval.



V Tunisku už od utorka platí zákaz nočného vychádzania, a to v čase od 18.00 h do 06.00 h.



Po tom, ako Tunisko 13. marca pozastavilo letecké spojenie s Európou, pristúpilo v pondelok aj k uzavretiu pozemných hraníc. Výnimku Tunisko udeľuje len v prípade zásobovania a repatriácie cudzincov.



V Tunisku podľa tamojšieho ministerstva cestovného ruchu uviazlo viac ako 9000 turistov, ktorých by mali evakuovať až na budúci týždeň.