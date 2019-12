Nehoda autobusu v Tunisku si vyžiadala 22 životov

Tunis 1. decembra (TASR) - Prinajmenšom 22 ľudí zahynulo pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v nedeľu na severozápade Tuniska. Ďalších 21 ľudí utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra AFP odvolávajúc sa na vyhlásenie tuniského ministerstva vnútra.



Autobus viezol výlučne tuniských turistov. Cestoval cez hornatý región a po tom, ako narazil do kovovej zábrany, sa zrútil z útesu, uviedol rezort vnútra. Tuniská agentúra TAP informovala, že všetky obete sú Tunisania vo veku 20-30 rokov.



Zranených previezli do nemocníc.



Ministerstvo podľa agentúry AP informovalo, že autobus patril súkromnej cestovnej agentúre. K nehode podľa rezortu došlo počas "rekreačného turistického zájazdu", pričom vozidlo smerovalo z metropoly Tunis do oblasti pri meste Ajn Daráhim ležiacom neďaleko alžírskych hraníc.