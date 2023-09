Tunisko pri operácii zachytilo okolo 2500 migrantov smerujúcich do EÚ

Tunis 20. septembra (TASR) - Tuniská stráž zachytila počas štvordňovej operácie 2507 migrantov pripravujúcich sa na plavbu cez Stredozemné more do Európskej únie a zatkla 62 prevádzačov. V utorok večer o tom informoval hovorca Tuniskej národnej gardy. TASR prevzala stredajšiu správu z tlačovej agentúry DPA.



Operácia trvala od 15. do 18. septembra, spresnil hovorca. Medzi zachytenými migrantmi bolo 581 Tunisanov, zvyšok prišiel zo subsaharskej Afriky.



Tuniské bezpečnostné sily spustili operáciu v niekoľkých pobrežných provinciách vrátane provincie Safákis (Sfax), ktorá je hlavným východiskovým bodom pre migrantov smerujúcich do Talianska.



Tunisko minulý týždeň oznámilo, že podniklo rozsiahlu bezpečnostnú operáciu zameranú na zastavenie prevádzačov a na zníženie vysokých počtov ľudí vydávajúcich sa z tuniského pobrežia cez Stredozemné more do Európy.



EÚ sa nedávno dohodla s Tuniskom na finančnej pomoci do 900 miliónov eur, ak bude aktívnejšie zasahovať proti prevádzačom ľudí a nelegálnym plavbám.



V posledných mesiacoch sa v severoafrickej krajine zhoršilo nepriateľstvo voči migrantom a zlé zaobchádzanie s nimi. Tuniský prezident Kajs Saíd obvinil migrantov, že prinášajú do krajiny "násilie, zločinnosť a neprípustné správanie".