Pri potopení lode s migrantmi zahynulo 52 ľudí

Tunis 11. júna (TASR) – Celkovo 52 ľudí zahynulo pri pobreží Tuniska pri potopení lode, ktorá prevážala migrantov do Talianska. Medzi obeťami je najmenej 24 žien. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Rybári upozornili v utorok pobrežnú stráž na telá v Stredozemnom mori pri meste Sfax. Tá v ten deň vyzdvihla prvých 20 obetí, no odvtedy stúpol počet mŕtvych na 52. Na lodi sa nachádzali najmä migranti zo subsaharskej Afriky, ktorí sa na nej pred týždňom vydali do Talianska. Podľa svedkov sa na palube lode nachádzalo pravdepodobne 53 ľudí. Medzi mŕtvymi je aj 48-ročný kapitán lode z Tuniska, uviedli úrady.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov uviedol, že počet nelegálnych prechodov z Tuniska do Európy sa v období od januára do apríla zvýšil o viac ako 150 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.



Tunisko prekazilo za posledné týždne desiatky pokusov prevádzačov dostať migrantov cez Stredozemné more, predovšetkým do neďalekého Talianska. Pokusy prevádzačov sa obnovili v čase, keď európske krajiny začínajú zmierňovať prísne obmedzenia platné pre pohyb ľudí a pre vstup na svoje územia. Tieto opatrenia mali zastaviť šírenie nového koronavírusu.