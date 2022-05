Referendum v Tunisku o novej ústave sa uskutoční 25. júla

Tunis 26. mája (TASR) - Tuniský prezident Kaís Saíd vo štvrtok oznámil, že 25. júla sa v krajine uskutoční ústavné referendum a v decembri sa budú konať parlamentné voľby.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že predchádzajúci zákonodarný zbor, ktorému dominovalo islamistické a k prezidentovi kritické Hnutie obnovy (an-Nahdá), Saíd de facto rozpustil.



Referendum sa uskutoční presne rok po tom, čo Saíd v júli roku 2021 pozastavil činnosť parlamentu, odvolal vládu a prevzal na seba ich právomoci. Odvtedy vládne rpostredníctvom prezidentských dekrétov. Prevzal i kontrolu nad súdnictvom.



Prezidentovi kritici označili tieto jeho kroky za faktický prevrat a uchopenie moci v štáte. Saíd však tvrdil, že to bolo nevyhnutné na vyriešenie patovej situácie na politickej scéne.



Prezident inicioval verejné konzultácie - národný dialóg - o novej ústave, z ktorých však vylúčil opozíciu a organizácie občianskej spoločnosti. Vymenoval tiež orgán, ktorý navrhne, ako implementovať návrhy z konzultácií do textu novej ústavy. Tá má nahradiť ústavu prijatú v Tunisku po revolúcii z roku 2011, z ktorej vzišlo obrodné hnutie Arabská jar. Návrh novej ústavy má byť hotový do 30. júna.



Kaís Saíd - bývalý profesor práva - sa už dlho zasadzuje za prezidentský systém, ktorý by v Tunisku nahradil hybridnú štruktúru načrtnutú v ústave z roku 2014 - tá podľa kritikov vytvárala podmienky pre opakujúce sa konflikty medzi výkonnou a zákonodarnou mocou.



Mnoho Tunisanov, unavených prehlbujúcou sa ekonomickou krízou, privítalo Saídove kroky proti nepopulárnemu politickému systému, o ktorých hovoria, že neboli pre Tunisko prínosné.



Skupiny na ochranu ľudských práv, politické strany a zahraničné vlády však varovali pred rizikom, že Tunisko by mohlo opäť skĺznuť k diktatúre, a to len desať rokov po vzbure, ktorá zvrhla dlhoročného autokratického prezidenta Zína Ábidína bin Alího.