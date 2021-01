Tunisko schválilo použitie ruskej vakcíny Sputnik V

Tunis 30. januára (TASR) - Tuniská vláda schválila použitie ruskej vakcíny Sputnik V proti koronavírusu SARS-CoV-2 na svojom území po dobu jedného roka. Informovalo o tom v sobotu tuniské ministerstvo zdravotníctva.



Podľa agentúry TASS rezort uviedol, že súhlas bol udelený na základe výsledkov komplexnej štúdie správy predloženej výrobcom vakcíny a na základe testov uskutočnených národnými inštitúciami a odborníkmi v oblasti virológie a toxikológie.



Tunisko prvýkrát prejavilo záujem o Sputnik V začiatkom januára a v súčasnosti pracuje na možných dodávkach tejto vakcíny do krajiny.



Tuniské ministerstvo zdravotníctva predtým informovalo, že zakúpilo dva milióny dávok vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech. Prvé dodávky by mali doraziť do krajiny koncom marca alebo začiatkom apríla.



Od začiatku pandémie bolo v Tunisku zaznamenaných 206.030 prípadov nákazy koronavírusom a 6599 súvisiacich úmrtí.