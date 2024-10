V prezidentských voľbách v Tunisku podľa exit pollu zvíťazil Saíd

Tunis 6. októbra (TASR) - V prezidentských voľbách v Tunisku zrejme s veľkým náskokom zvíťazil súčasný prezident Kajs Saíd. Vyplýva to z exit pollu spoločnosti Sigma Conseil, informovali v nedeľu večer agentúry Reuters a AFP s odvolaním na tuniskú štátnu televíziu.



Hlasovanie poznačila nízka účasť na úrovni 27,7 percenta, uviedla volebná komisia po zatvorení volebných miestností. Oficiálne výsledky by mali byť známe najskôr v pondelok večer.



Saíd (66) získal podľa exit pollu 89,2 percenta hlasov. Okrem súčasnej hlavy štátu kandidovali vo voľbách jeho bývalý spojenec Zuhajr Maghzáwí a podnikateľ Ajáší Zámmil, ktorý bol v septembri uväznený.



Zámmilovi v súčasnosti hrozí viac ako 14-ročný trest odňatia slobody, je obvinený okrem iného z falšovania podpisov na podporu svojej kandidatúry. Komisia neumožnila kandidovať vo voľbách celkovo 14 uchádzačom - ako dôvod uviedla nedostatočnú podporu alebo technické aspekty.



Saíd sa dostal k moci po voľbách v roku 2019. O dva roky neskôr rozpustil parlament a začal vládnuť na základe dekrétov, čo opozícia označila za puč. V krajine je v súčasnosti väznených niekoľko opozičných politikov.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) so sídlom v New Yorku nedávno uviedla, že "v Tunisku je aktuálne zadržiavaných z politických dôvodov alebo za uplatňovanie svojich základných práv viac ako 170 osôb".