V priestoroch vládnych úradov v Tunisku zakázali nosenie šatky nikáb

Tunis 5. júla (TASR) - Tuniský premiér Júsuf Šáhid rozhodol v piatok o zákaze nosenia moslimských šatiek nikáb - zahaľujúcich tvár žien - v priestoroch vládnych úradov. Rozhodnutie prijal z "bezpečnostných dôvodov". S odvolaním sa na premiérov úrad o tom informovala agentúra AFP.



Premiér podľa tohto vyhlásenia podpísal vládny obežník "zakazujúci prístup k verejným administratívam a inštitúciám komukoľvek so zahalenou tvárou... z bezpečnostných dôvodov".



Zákaz šatky nikáb, ktorá okrem očí zahaľuje celú tvár, prišiel podľa AFP v Tunisku do platnosti v čase zvýšenej bezpečnosti v krajine. Koncom júna totiž zasiahol krajinu dvojitý samovražedný bombový útok, pri ktorom zomreli dvaja ľudia a sedem sa zranilo.



Tuniské orgány dodatočne sprísnili bezpečnostné opatrenia v krajine po viacerých závažných teroristických útokoch z roku 2015, keď vyhlásili stále trvajúci výnimočný stav. Ich ďalšie sprísnenie nasledovalo aj po tom, ako sa stovky Tunisanov zaradili medzi bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Líbyi a Sýrii.



Šatka nikáb ani ďalšie viditeľné prejavy islamu neboli v Tunisku tolerované v časoch minulého režimu dlhoročného prezidenta Zína Abidína bin Alího. Svoj návrat zaznamenali po tuniskej revolúcii a jeho zvrhnutí v roku 2011.