Za nového tuniského premiéra vymenovali ministra vnútra Mišíšího

Tunis 26. júla (TASR) - Poverenie zostaviť novú vládu Tuniska dostal Hišám Mišíší, ktorý dosiaľ pôsobil ako minister vnútra severoafrickej krajiny. Oznámila to v sobotu večer, krátko pred vypršaním zákonnej lehoty, prezidentská kancelária v Tunise.



Právnik Mišíší (46) nahradí na poste premiéra Iljása Fachfácha, ktorý tento mesiac podal demisiu. Mišíší však nebol jedným z kandidátov, ktorých prezidentovi Kajsovi Saídovi navrhli vládnuce politické strany, informovala agentúra AFP.



Okrem vedenia rezortu vnútra v doterajšej vláde bol Mišíší poradcom prezidenta Saída, v tejto funkcii mal na starosti právne záležitosti. Predtým bol tiež vedúcim služobného úradu ministerstva dopravy a pôsobil aj na ministerstve sociálnych vecí.



Mišíší má teraz mesiac na vytvorenie vládneho kabinetu, a to v čase napätia panujúceho medzi hlavnými politickými stranami v Tunisku.



Následne bude o jeho zložení vlády hlasovať parlament, v ktorom bude na vyslovenie dôvery potrebovať absolútnu väčšinu. Ak ju nedosiahne, zákonodarný zbor bude rozpustený a do troch mesiacov budú zorganizované nové voľby.



V posledných voľbách, ktoré sa konali vlani v októbri, zvíťazila umiernené islamistická Strana obnovy (an-Nahda). Nezískala však väčšinu - v parlamente má 54 z 217 kresiel - a napokon súhlasila so vstupom do koaličnej vlády.



Doterajší premiér Fachfách odstúpil v polovici júla po tom, ako Strana obnovy iniciovala hlasovanie o vyjadrení nedôvery vláde. Na čele kabinetu stále len od januára, keď parlament odmietol predošlú vládu.



Tunisko je krajinou, kde sa v roku 2011 zrodili protesty proti sociálnej a ekonomickej situácii, ktoré neskôr zachvátili viacero krajín severnej Afriky a Blízkeho východu a dostali názov arabská jar.