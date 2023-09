Tunisko zakázalo delegácii europoslancov vstup na svoje územie

Štrasburg 14. septembra (TASR) - Tunisko zakázalo členom delegácie Európskeho parlamentu vstup na svoje územie po tom, ako niektorí europoslanci kritizovali dohodu, ktorú Brusel uzavrel s Tunisom v záujme zastavenia nelegálnej migrácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Do tejto severoafrickej krajiny mali vo štvrtok zamieriť členovia Výboru EP pre zahraničné veci.



Avšak v liste, do ktorého mala možnosť nahliadnuť AFP, tuniské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že zákonodarcom nepovolia vstup do krajiny pre "viaceré výhrady" k návšteve.



Europoslanec a člen delegácie Mounir Satouri toto rozhodnutie označil za prekvapujúce. "Nikdy za uplynulých najmenej 20 rokov si nejaká vláda nedovolila odmietnuť oficiálnu delegáciu Výboru pre zahraničné veci a povedať, že aj keby sme cestu podnikli, na hraniciach nás vrátia naspäť," povedal.



EÚ a Tunisko v júli podpísali memorandum o porozumení o strategickom a komplexnom partnerstve, ktoré má posilniť spoluprácu v oblasti migrácie. Eurokomisia na jej základe začne tejto severoafrickej krajine zápasiacej s hospodárskou krízou poskytovať finančnú pomoc v celkovej výške 900 miliónov eur.



Výmenou za finančnú pomoc by Tunisko malo razantnejšie zasahovať proti prevádzačom a nelegálnej migrácii, aby sa znížili počty ľudí, ktorí sa z tejto krajiny vydávajú smerom do Európy.



Ľavicoví europoslanci však tento týždeň kritizovali EÚ za to, že uzavrela dohodu s čoraz autoritatívnejšou tuniskou vládou, ktorá je obviňovaná zo zlého zaobchádzania s migrantmi zo subsaharskej Afriky.



Európska komisia v parlamente dohodu obhajovala s tým, že posilnenie spolupráce s týmto kľúčovým africkým partnerom je v záujme EÚ.