Tunisko zastavilo za jednu noc 400 migrantov plaviacich sa do Európy

Tunis 20. februára (TASR) – Tuniská pobrežná stráž v nedeľu oznámila, že za jednu noc zachytila viac ako 420 migrantov, ktorí sa snažili dostať po mori do Európy. Urobila tak pri 16 operáciách pri pobreží severoafrickej krajiny, informovala agentúra AFP.



Jednotky pobrežnej stráže zastavili migrantov pri strednej, severnej i južnej časti pobrežia Tuniska, uviedla stráž s tým, že medzi 423 zachránenými bolo 71 Tunisanov a 352 ľudí zo subsaharskej Afriky.



Tunisko, vzdialené menej než 150 kilometrov od talianskeho ostrova Lampedusa, patrí k hlavným miestam, z ktorých sa africkí migranti snažia cez Stredozemné more dostať do Európy. Na túto cestu v posledných mesiacoch vyráža aj čoraz viac Tunisanov, keďže ich krajina zápasí s ekonomickou krízou. Ide nielen o mladých ľudí frustrovaných nedostatkom pracovných miest, ale niekedy aj celé rodiny, približuje AFP.



Rím uvádza, že minulý rok dorazilo do Talianska z Tuniska viac než 32.000 migrantov vrátane 18.000 Tunisanov. Tisíce ďalších ľudí sa na plavbu vydali zo susednej Líbye.



Tuniská pobrežná stráž hlásila nárast pokusov o preplávanie Stredozemného mora už v piatok, čo pripísala pokojnému moru.