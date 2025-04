Tunisko zatvára veľké tábory pre migrantov

Tunis 5. apríla (TASR) - Tunisko v piatok odstránilo tábory, v ktorých sa nachádzali tisíce nelegálnych migrantov zo subsaharskej Afriky, uviedla polícia. Proti migrantom sa vedú kampane na sociálnych sieťach, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Približne 20.000 migrantov si postavilo stany na poliach vo východných regiónoch El Amra a Jebeniana, uviedol pre agentúru AFP hovorca národnej gardy Houcem Eddine Jebabli. Dodal, že približne 4000 ľudí rôznych národností opustilo jeden z táborov, ktorý úrady vyčistili. Operácie budú pokračovať v nasledujúcich dňoch. Niektorí migranti sa „rozptýlili po vidieku“, o tehotné ženy a chorých sa starajú zdravotnícke orgány.



Tábory vyvolali hnev obyvateľov okolitých dedín a zvýšili tlak na úrady. Jebabli uviedol, že miestni obyvatelia podnikli právne kroky v súvislosti s obsadením ich olivových hájov migrantmi. „Bolo našou povinnosťou ukončiť všetky nepokoje,“ povedal.



Tuniský prezident Kais Saíd 25. marca vyzval Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, aby urýchlila dobrovoľné návraty nelegálnych migrantov do ich domovských krajín.



Tunisko sa v posledných rokoch stalo kľúčovým východiskovým bodom v severnej Afrike pre migrantov, ktorí sa vydávajú na nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more v nádeji, že sa dostanú do Európy.