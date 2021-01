Tunisko zažívalo nočné nepokoje, polícia zadržala desiatky tínedžerov

Tunis 18. januára (TASR) - Vo viacerých tuniských mestách došlo v nedeľu večer - už tretí večer po sebe - k potýčkam medzi mladými ľuďmi a policajnými zložkami, ktoré sa snažili vynútiť si rešpektovanie lockdownu platného v Tunisku od štvrtka do nedele s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2.



Ako pripomenula agentúra AFP, lockdown spojený so zákazom vychádzania platil v Tunisku práve počas predĺženého víkendu, na ktorý pripadlo desiate výročie vypuknutia protivládnych protestov vedúcich k zosadeniu dlhoročného autoritárskeho prezidenta Zína Ábidína bin Alího.



Mladí ľudia - väčšinou vo veku od 14 do 17 rokov, ktorí sa v nedeľu zišli v hlavnom meste Tunis, - do policajtov hádzali kamene. Bezpečnostné zložky na ich rozohnanie použili slzotvorný plyn.



Úrady neskôr informovali, že počas večerných a nočných nepokojov, ktoré sa odohrávali najmä v robotníckych štvrtiach, boli zadržané desiatky tínedžerov.



Presná príčina, prečo nepokoje vypukli, nie je známa, ale radoví Tunisania ich pripisujú politickej nestabilite v krajine, zlej sociálnej situácii obyvateľstva, ale aj "znudenosti" mladých ľudí.



"Nejde o protesty, sú to mladí ľudia, ktorí prichádzajú z okolitých štvrtí, aby kradli a zabávali sa," uviedol 26-ročný Usáma, obyvateľ Tunisu. "Protest by to bol, keby sa konal počas dňa a keby mali tváre odhalené," dodal.



Aj iný Tunisan podľa AFP uviedol, že "tí na ulici" sú "znudení adolescenti". Dodal však, že za násilie je zodpovedná "porevolučná politická trieda", ktorá sa k moci v Tunisku dostala pred desiatim rokmi. "Títo delikventi sú výsledkom jej zlyhania," uviedol podľa agentúry AFP 28-ročný muž.



AFP dodala, že tuniská vláda, ktorá je výrazne oslabená vnútornými spormi, prešla v sobotu rekonštrukciou a v parlamente ju čaká hlasovanie o dôvere.



Agentúra konštatuje, že Tunisko je paralyzované spormi na politickej scéne a zlú sociálnu situáciu ľudí ešte zhoršujú dôsledky pandémie: nárast nezamestnanosti, rast cien a zlyhávanie služieb vo verejnom sektore. Mnohí mladí Tunisania v tejto situácii zvažujú odchod z krajiny vrátane ilegálnej migrácie.