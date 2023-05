Tuniský opozičný líder Ghannúší skončil vo väzení

Tunis 15. mája (TASR) - Jedného z lídrov tuniskej opozície Rášida Ghannúšího poslal v pondelok tamojší súd na rok do väzenia. Osemdesiatjedenročný Ghannúší, bývalý predseda parlamentu, patrí medzi hlavných kritikov prezidenta Kaísa Saída, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Ghannúší sa postavil pred súd ešte vo februári za údajné sprisahanie proti bezpečnosti štátu a za to, že policajtov nazval "tyranmi". Do väzby ho vzali v apríli. Súd v pondelok vyniesol verdikt v jeho neprítomnosti. Ghannúší tvrdí, že obvinenia voči nemu boli politicky motivované.



Prezident Saíd v júli 2021 rozpustil parlament a odvtedy prijal rôzne opatrenia na oslabenie opozície. V uplynulých mesiacoch polícia zadržala viacerých opozičných predstaviteľov vrátane osobností z Ghannúšího Hnutia obnovy, ktoré bolo donedávna najsilnejšou parlamentnou stranou.