Tuniský premiér odvolal piatich ministrov

Tunis 15. februára (TASR) - Tuniský premiér Hišám Mašíší odvolal v pondelok z funkcie piatich ministrov. Tuniská vláda pritom len nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou a ešte ani nezložila prísahu do rúk prezidenta, pripomína agentúra DPA.



Agendu odvolaných šéfov ministerstiev spravodlivosti, priemyslu a energetiky, športu, poľnohospodárstva a ministerstva pre štátny majetok a pôdu nateraz preberú ministri z iných rezortov.



Tuniský parlament odsúhlasil 26. januára Mašíšího reorganizáciu vládneho kabinetu, v rámci ktorej vymenil premiér 11 ministrov.



Tamojší prezident Kaís Saíd sa však vyslovil proti nomináciám viacerých ministrov, pričom tvrdil, že sú podozriví zo zapletenia do korupčných afér či konfliktu záujmov. Taktiež kritizoval neprítomnosť žien v novej zostave a poukázal na to, že návrh na rekonštrukciu vlády nebol preskúmaný radou ministrov, ako to vyžaduje ústava.



Tunisko bojuje od vypuknutia protivládnych protestov z roku 2011, ktoré viedli k zosadeniu dlhoročného autoritárskeho prezidenta Zína Ábidína bin Alího, s hospodárskym úpadkom spojeným s nepokojmi a útokmi militantných povstalcov.