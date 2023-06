Tuniský prezident: Európe nebudeme robiť pohraničnú stráž

Tunis 20. júna (TASR) - Tunisko nechce slúžiť pre Európu ako pohraničná stráž a takisto nebude súhlasiť s tým, aby doň presídľovali migrantov deportovaných z EÚ, lebo tadiaľ prechádzali naposledy. Povedal to tuniský prezident Kaís Saíd po tom, čo prijal ministrov vnútra Francúzska a Nemecka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Európska únia sa v snahe zabrániť ďalším migračným katastrofám v Stredozemnom mori obrátila na Tunisko, z ktorého sa migranti usilujú dostať do Európy cez Stredozemné more, a ponúkla mu pomoc s cieľom spomaliť migračné toky. Väčšina migrantov je zo subsaharskej Afriky a cez Tunisko iba prechádza, avšak medzi migrantmi smerujúcimi do Európy je aj mnoho Tunisanov utekajúcich pred hospodárskou krízou vo svojej vlasti.



Aj napriek obavám z obmedzovania ľudských práv pod čoraz autokratickejšou vládou tuniského prezidenta oznámil francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin pomoc pre Tunisko v hodnote 25 miliónov eur. Majú sa použiť na nákup vybavenia na ochranu hraníc a výcvik pohraničnej stráže. Európska komisia zároveň Tunisku ponúkla miliardu eur v rôznych formách pomoci. Podporu ponúklo aj Taliansko.



Tuniský prezident okrem rozbitia prevádzačských skupín vidí riešenie vo zvýšení rozvojovej pomoci a boji proti chudobe. "Pracujme spoločne na odstránení príčin, ktoré viedli k tejto situácii," dodal.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová ešte pred schôdzkou s tuniským prezidentom avizovala, že cieľom je "vytvoriť legálne migračné trasy", aby sa predišlo úmrtiam migrantov na mori.



Ide o tretiu návštevu vysokopostavených predstaviteľov Francúzska a Nemecka v Tunisku za posledné dva týždne. Tá najnovšia nasledovala po minulotýždňovým potopení sa lode s migrantmi pri pobreží Grécka, pri ktorom zahynulo najmenej 80 ľudí a niekoľko stovák je naďalej nezvestných.