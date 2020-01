Tuniský prezident poveril zostavením vlády ekonóma Fachfácha

Tunis 21. januára (TASR) - Zostavením novej tuniskej vlády bol poverený exminister financií Iljás Fachfách. Prezident Kajs Saíd ho v pondelok poveril zostavením nového vládneho kabinetu po tom, ako parlament 10. januára odmietol vládu navrhnutú iným kandidátom na premiéra, Habíbom Džemlim. Informovala o tom v utorok rozhlasová stanica RFI.



V súlade s ústavou má 48-ročný Fachfách má na zostavenie svojho tímu ministrov mesiac. Následne jeho návrh na zloženie vlády musí odobriť parlament.



Podľa ústavy má tuniský prezident právo rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby, ak by poslanci neschválili novú vládu do štyroch mesiacov od poverenia Džemliho, ktorý ho od Sabsího dostal v polovici novembra roku 2019.



Ak by došlo na tento variant, parlament by mohol byť rozpustený v polovici marca, dodala RFI.



Práve riziko, že prezident by k tomuto kroku pristúpil, by poslancov roztriešteného parlamentu mohlo podnietiť k tomu, aby dospeli ku kompromisu a schválili novú vládu.



Tunisko je krajinou, kde sa v roku 2011 zrodili protesty proti sociálnej a ekonomickej situácii, ktoré neskôr zachvátili viacero krajín severnej Afriky a Blízkeho východu a dostali názov Arabská jar. Tunisko je momentálne pod tlakom medzinárodných veriteľov, aby prijalo drastické opatrenia na reštrukturalizáciu svojej ekonomiky.



Fachfách je členom politickej strany Demokratické fórum pre prácu a slobody (FDTL) a kandidoval aj v posledných prezidentských voľbách. Istý čas šéfoval i rezortu cestovného ruchu. Pred vstupom do politiky, bezprostredne po tzv. jazmínovej revolúcii, pôsobil na manažérskych postoch v nadnárodných priemyselných spoločnostiach, pričom pracoval aj v zahraničí. Jeho poverenie zostavením vlády sa považuje za signál toho, že nová tuniská vláda by sa mala prioritne zamerať na oblasť ekonomiky.