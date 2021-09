Tuniský prezident si posilnil vlastné právomoci

Tunis 22. septembra (TASR) – Tuniský prezident Kajs Saíd vydal v stredu viacero dekrétov, ktorým posilnil právomoci hlavy štáty na úkor vlády a parlamentu. Informovala o tom agentúra AFP.



Séria prezidentských dekrétov bola zverejnená v oficiálnom vestníku takmer dva mesiace po tom, ako Saíd odvolal vládu a pozastavil činnosť parlamentu.



Nové dekréty okrem iného umožňujú zavádzať zákony prostredníctvom prezidentských nariadení. Prezidentovi priznávajú aj exekutívne právomoci, ktoré môže vykonávať „s pomocou" vlády a premiéra.



Saíd 25. júla odvolal z funkcie premiéra Hišáma Mašíšího a následne pozastavil činnosť parlamentu na 30 dní. Koncom augusta pozastavenie činnosti parlamentu predĺžil. Z funkcií boli od konca júla odvolané už desiatky predstaviteľov štátnych úradov a niektorí prezidentovi kritici boli zatknutí alebo umiestnení do domáceho väzenia.



Prezidentove kroky vyvolali obavy, že by sa Tunisko mohlo po desaťročí demokracie vrátiť k autoritatívnemu režimu vládnutia. Samotný prezident to odmieta a tvrdí, že v súlade s ústavou podniká mimoriadne opatrenia na zvládnutie politickej a ekonomickej krízy. Zatiaľ však neuviedol, dokedy plánuje tieto opatrenia uplatňovať.



Tunisko, ktorému sa ako jedinej krajine v regióne severnej Afriky podarilo po udalostiach tzv. arabskej jari v roku 2011 zvládnuť prechod k demokracii, trpí vážnou hospodárskou krízou, ktorá postihuje najmä mladých ľudí. Situáciu ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu. Vo verejnosti tiež panuje frustrácia z politických strán, ktoré sú podľa mnohých Tunisanov skorumpované a presadzujú len vlastné záujmy. Iní však požadujú návrat k uplatňovaniu parlamentnej demokracie.