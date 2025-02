Tuniský súd nariadil prepustenie známej bojovníčky za ľudské práva

Tunis 20. februára (TASR) – Známa bojovníčka za ľudské práva Sihem Bensedrineová bola v stredu prepustená z väzenia na základe rozhodnutia tuniského odvolacieho súdu. Naďalej však má zakázané opustiť krajinu, pretože je naďalej obvinená v ďalších prípadoch, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Môžem byť iba šťastná, pretože nikto nechce byť v tejto diere," vyhlásila Bensedrineová po prepustení z väznice Manouba stojacej na predmestí tuniského hlavného mesta Tunis.



"Videla som iba malý kúsok modrej oblohy. Modlila som sa preto k Bohu, aby som ju uvidela celú a mohla sa slobodne nadýchnuť a on moje prianie vyplnil," dodala 74-ročná Bensedrineová, ktorá v minulosti stála na čele v súčasnosti už zrušenej Komisie pre pravdu a dôstojnosť (IVD).



Úlohou IVD bolo odhaľovanie zločinov spáchaných minulými autokratickými vládcami krajiny. Bensedrineovú zadržiavali od augusta za údajné "sfalšovanie" záverečnej správy komisie vydanej v roku 2020. Okrem toho bola obvinená z prijatia úplatku za to, že v správe obviní francúzsko-tuniskú banku BFT z korupcie. Bensedrineová obvinenia odmietla.



"Je rozhodnutá bojovať a dožadovať sa svojich práv," vyhlásil pre AFP jej manžel Omar Mestiri, podľa ktorého "trpela, no neklesala na duchu".



Bývalá novinárka v januári ohlásila hladovku a protest proti svojmu zadržiavaniu a o desať dní neskôr bola hospitalizovaná.