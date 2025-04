Tuniských opozičných lídrov odsúdili na dlhé tresty

Tunis 19. apríla (TASR) – Tuniský súd poslal do väzenia na 13 až 66 rokov desiatky opozičných lídrov, podnikateľov a právnikov, ktorých obvinili z trestných činov zameraných proti bezpečnosti štátu. Informovali o tom v sobotu miestne médiá, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Opozícia tvrdí, že obvinenia boli vykonštruované a proces symbolizoval autoritársku vládu prezidenta Kajsa Saída. Ten má podľa ľudskoprávnych skupín plnú kontrolu nad súdnictvom, odkedy v roku 2021 rozpustil parlament a začal vládnuť dekrétmi. V roku 2022 rozpustil nezávislú Najvyššiu súdnu radu.



Detaily o verdiktoch v procese s celkovo 40 osobami nezverejnili. Medzi obžalovanými boli politici vrátane lídra hlavnej opozičnej koalície Nadžíba Šábbího, podnikatelia i novinári, viac ako 20 z nich po obvinení utieklo do zahraničia. Niektorí predstavitelia opozície sú vo väzbe od roku 2023.



„Za celý svoj život som nezažil takýto proces. Je to fraška, verdikty sú pripravené a čo sa deje, je škandalózne a hanebné,“ vyhlásil právny zástupca obžalovaných Ahmad Suab v piatok pred vynesením rozsudkov.



Tuniské úrady tvrdia, že obžalovaní, medzi ktorými boli bývalí štátni predstavitelia či riaditeľ tajnej služby, sa snažili destabilizovať krajinu a zvrhnúť Saída. Ten odmieta obvinenia, že je diktátorom, a tvrdí, že bojuje proti chaosu a korupcii rozšírenej medzi politickou elitou.