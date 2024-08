Turci predstavili plán na vývoj vlastného systému protivzdušnej obrany

Istanbul 7. augusta (TASR) - Turecko plánuje vyvinúť vlastný viacvrstvový systém protivzdušnej obrany s názvom Oceľová kupola, oznámili tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Zasadnutie výboru pre obranný priemysel, ktorému predsedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, v Ankare schválilo "projekt Oceľovej kupoly, ktorý vyvíjame na miestnej úrovni", oznámil v utorok neskoro večer viceprezident Cevdet Yilmaz.



Cieľom programu je integrovať sieť senzorov a zbraní s podporou umelej inteligencie, povedal Yilmaz a označil tento projekt za "historické rozhodnutie".



"Sme odhodlaní dostať našu krajinu do oveľa silnejšej pozície voči všetkým druhom hrozieb," dodal.



Štátne médiá v stredu hovorili o prácach na štvorvrstvovom obrannom systéme - od krátkeho po dlhý dosah -, ktorý poskytuje situačné varovanie v reálnom čase. Systémy krátkeho a stredného dosahu sú už vo vojenskom inventári Turecka.



Ďalšie podrobnosti o programe a o tom, kedy môže byť systém uvedený do prevádzky, však zostávajú nejasné.



Turecko už dlho investuje obrovské prostriedky do domáceho obranného priemyslu. Ankara vo februári predstavila svoje prvé miestne vyvinuté bojové lietadlo. Krajina od roku 2023 samostatne testuje i balistické rakety rôzneho doletu.