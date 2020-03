Turci sa s Rusmi do veľkej miery dohodli na detailoch prímeria v Sýrii

Ankara 12. marca (TASR) - Predstavitelia Turecka a Ruska sa počas rozhovorov v Ankare do značnej miery dohodli na podrobnostiach prímeria v sýrskom regióne Idlib. Pre tureckú agentúru Anadolu to povedal turecký minister obrany Hulusi Akar, píše vo štvrtok agentúra Reuters.



Turecko a Rusko sa minulý týždeň počas schôdzky svojich predstaviteľov v Moskve dohodli na prímerí, ktorého cieľom je zastaviť eskaláciu násilia v Idlibe.



Ruská delegácia prišla v tomto týždni zasa do Ankary, aby tam prediskutovala podrobnosti vrátane bezpečnostného koridoru a spoločných hliadok na hlavnej diaľnici M4.



Akar pre Anadolu povedal, že rozhovory s Rusmi stále prebiehajú a všetky turecké sily v Idlibe zostávajú na svojom mieste.



Dodal, že ak bude porušené prímerie, Turecko bude pokračovať vo vojenskej ofenzíve v Idlibe.