Turci zakázali koncert francúzskeho speváka kvôli jeho podpore Izraela

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

K tomuto kroku došlo po výzvach na protest proti proizraelským postojom tohto speváka.

Autor TASR
Ankara 4. septembra (TASR) - Turecké orgány v stredu oznámili, že zakázali koncert francúzskeho speváka Enrica Maciasa naplánovaný na piatok v Istanbule. K tomuto kroku došlo po výzvach na protest proti proizraelským postojom tohto speváka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Úrad istanbulského guvernéra vo vyhlásení uviedol, že chcel zabrániť akýmkoľvek demonštráciám na okraj koncertu „proti genocíde teroristického štátu Izrael v Gaze a jeho podporovateľom“.

Francúzsky spevák povedal AFP, že v Turecku vystupuje už 60 rokov a je „hlboko prekvapený a zarmútený, že nemôže vidieť svoje publikum, s ktorým vždy zdieľal hodnoty mieru a bratstva“.

Osemdesiatšesťročný Macias, ktorý sa narodil židovskej rodine v Alžírsku, opakovane obhajoval odpoveď Izraela na útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. „Mojím problémom je, že nemôžem vystáť násilie teroristov,“ povedal v auguste v rozhovore zverejnenom na platforme YouTube. „A ak došlo k násiliu na izraelskej strane, bolo to kvôli Hamasu,“ vyhlásil a tvrdí, že „nemá nič proti Palestínčanom“.

Macias žije vo Francúzsku od roku 1962, kde prispel k popularizácii arabsko-andalúzskej hudby, konštatuje AFP.
