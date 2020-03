Turci zostrelili sýrske lietadlá v Idlibe

Damask/Ankara 1. marca (TASR) - Dve lietadlá sýrskych vzdušných síl boli v nedeľu terčom útoku tureckej armády, ktorá v provincii Idlib na severozápade Sýrie vedie novú operáciu namierenú proti režimu v Damasku. Tlačové agentúry AFP a TASS to uviedli v nedeľu s odvolaním sa na správy sýrskych štátnych médií a aktivistov.



Podľa štátnej tlačovej služby SANA boli tieto lietadlá zostrelené v priestore nad Idlibom, piloti sa však katapultovali s padákmi a vyviazli bez zranení. Zostrelenie potvrdila aj mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so základňou v Británii.



SANA predtým uviedla, že sýrske sily zostrelili blízko mesta Sarákib v Idlibe turecký dron patriaci teroristickým skupinám.



Turecko sa k týmto správam zatiaľ nevyjadrilo, minister obrany Hulusi Akar však v nedeľu hlásil "úspešné pokračovanie operácie Jarný štít", ktorú Ankara vedie v Idlibe proti sýrskemu vládnemu režimu v reakcii na "odporný útok z 27. februára". Podľa vyjadrenia citovaného tlačovou agentúrou Anadolu však Turecko nemá "želanie ani úmysel" dostať sa do stretu s Ruskom, ktoré sýrsky režim podporuje.



Pri nálete z uplynulého štvrtka, ktorý Ankara pripísala sýrskym vládnym silám, v Idlibe zahynulo vyše 30 tureckých vojakov. Turecko následne pristúpilo k rozsiahlym protiútokom, pričom podľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zničilo aj zariadenia slúžiace na výrobu chemických zbraní. Vedenie celkovej vojenskej operácie však prvýkrát potvrdilo až v nedeľu, konštatovala AFP.