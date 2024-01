Turci zverejnili ratifikáciu vstupu Švédska do NATO v úradnom vestníku

Ankara 25. januára (TASR) - Turecko vo štvrtok zverejnilo v úradnom vestníku opatrenie, ktorým schvaľuje členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii (NATO). Oficiálne tak dokončilo ratifikáciu, ktorá posunula Švédsko o krok bližšie k vstupu do aliancie. TASR informuje na základ správ agentúr AP a DPA.



Jediným spojencom NATO, ktorý zatiaľ neratifikoval vstup Švédska, je Maďarsko. Jeho vláda to v novembri zdôvodnila údajnými klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.



Turecký parlament schválil pristúpenie Švédska v utorok večer pomerom hlasov 287 ku 55. Vládna strana uviedla, že kľúčom k dosiahnutiu súhlasu bol prísnejší postoj severskej krajiny voči kurdským militantom.



Turecko, ktoré je členom NATO, odkladalo prijatie Švédska do Aliancie viac ako rok, pričom ho obviňovalo z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré Turecko považuje za bezpečnostné hrozby. Patria k nim predovšetkým sympatizanti zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a členovia siete, ktorú Ankara obviňuje z neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016. Okrem toho Turecko rozhnevali aj švédske protesty, počas ktorých protestujúci pálili Korán. Od Švédska požadovalo ústupky vrátane opatrení v boji proti militantom. Severská krajina na požiadavky reagovala sprísnením protiteroristickej legislatívy a prijatím ďalších bezpečnostných opatrení.



"Teší nás, že Turecko schválilo ratifikáciu vstupu Švédska do NATO. Týmto krokom bol dosiahnutý kľúčový míľnik na ceste Švédska k členstvu v NATO," napísal švédsky premiér Ulf Kristersson na sociálnej sieti X. V nasledujúcom kroku musí Turecko o schválení informovať ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, ktoré je kustódom Severoatlantickej zmluvy.



Švédsko a Fínsko prejavili záujem vstúpiť do NATO po začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Fínsko sa stalo členom NATO už v apríli minulého roka.