Sobota 18. apríl 2026
Turecká doktorandka zadržaná imigračnými úradmi USA sa vrátila domov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
New York 17. apríla (TASR) – Turecká doktorandka zadržaná americkými imigračnými úradmi pre svoj prejav podpory Palestíne sa vrátila do rodnej krajiny, uviedla v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na ľudskoprávnu organizáciu.

Po 13 rokoch intenzívneho štúdia som veľmi hrdá, že som dokončila doktorát a vraciam sa domov podľa vlastného plánu,“ uviedla Rumeysa Ozturková vo vyhlásení zverejnenom organizáciou American Civil Liberties Union (ACLU).

Ozturková, študentka na Tuftsovej univerzite neďaleko Bostonu, bola zadržaná federálnymi agentmi v marci 2025 a šesť týždňov strávila vo väzbe v štáte Louisiana.

Záznam, na ktorom šesť maskovaných agentov odvlieklo Ozturkovú z ulice vyvolal pobúrenie - okrem predstaviteľov Tuftsovej univerzity a občianskej spoločnosti jej zadržanie odsúdilo aj 27 židovských organizácií.

Ozturková bola spoluautorkou článku z marca 2024 v študentských novinách The Tufts Daily, ktorý kritizoval postup univerzity pri riešení nespokojnosti študentov v súvislosti s izraelskou vojnou v Pásme Gazy.

Napriek tomu, že súd nariadil jej prepustenie zo zadržania, americká vláda sa naďalej usilovala o jej vyhostenie. Prípad proti nej ukončili tento týždeň po tom, čo Ozturková súhlasila s odchodom z krajiny, uviedla ACLU.

Rozhodla som sa vrátiť domov podľa plánu a pokračovať vo svojej kariére vedkyne bez toho aby som naďalej strácala čas v prostredí štátom iniciovaného násilia a nepriateľstva, ktorému som čelila v Spojených štátoch – a to len preto, že som podporila komentár obhajujúci práva Palestínčanov,“ uviedla vo vyhlásení ACLU.

Americký prezident Donald Trump sa zameral na prestížne univerzity, ktoré sa stali centrom študentských protestov v USA vyvolaných izraelskou vojnou proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy, pričom nariadil imigračným úradom deportovať zahraničných študentov zapojených do protestov.

Zadržanie a väzba Rumeysy boli nezákonné a škodlivé, keďže viaceré rozhodnutia federálnych súdov potvrdili, že vláda nemala pre svoje kroky žiadny základ okrem jej ústavou chráneného prejavu,“ uviedla Jessie Rossmanová, riaditeľka právneho oddelenia ACLU v štáte Massachusetts.
