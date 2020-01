Sýrski vojaci sprevádzali vojenskú zásielku do Líbye, tvrdia Francúzi

Paríž 30. januára (TASR) - Posádka francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle zbadala tento týždeň tureckú fregatu sprevádzajúcu nákladnú loď s dodávkou obrnených vozidiel do Líbye, čo je v rozpore so zbrojným embargom OSN. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z francúzskej armády.



Podľa neho nákladná loď s názvom Bana zakotvila v prístave v líbyjskom hlavnom meste Tripolis v stredu.



Agentúra AFP pripomenula stredajšie slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý obvinil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že nedodržal svoje slovo a naďalej zasahuje do vojenského konfliktu v Líbyi.



"V uplynulých dňoch sme videli do Líbye prichádzať turecké lode sprevádzané sýrskymi vojakmi," vyhlásil Macron. Obvinil Turecko z porušovania dohody o prímerí v Líbyi, ktorú dosiahli svetoví lídri na nedávnom mierovom summite v Berlíne.



"Aktérom, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť za problémy v Líbyi od začiatku krízy v roku 2011, je Francúzsko," reagoval hovorca rezortu tureckej diplomacie Hami Aksoy.



Po summite v Berlíne, ktorý sa konal 19. januára, podpísali zástupcovia 16 štátov a organizácií vyhlásenie zahŕňajúce plány na medzinárodné monitorovanie dodržiavania zbrojného embarga.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i k jeho smrti. V posledných mesiacoch eskalovali boje medzi medzinárodne uznanou vládou v Tripolise a jednotkami veliteľa Chalífu Haftara, podporujúceho konkurenčnú vládu na východe Líbye.